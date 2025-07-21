Глава Минтранса РФ прокомментировал массовые задержки рейсов в аэропортах

По словам Никитина, во время плана «Ковер» авиакомпании стараются делать все для обеспечения безопасности пассажиров.
Российские аэропорты подстраивают свою работу при введении плана «Ковер», чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«Мы же не можем прогнозировать, когда вводится “Ковер” и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом», — заявил Никитин. Его слова приводит ТАСС.
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Он отметил, что по сравнению с маем число задержек и отмен рейсов уменьшилось. По его словам, ни аэропорты, ни авиакомпании не могут заранее предвидеть такие ситуации. Никитин добавил, что безопасность пассажиров — главный приоритет, и Минтранс совместно с Минобороны ищет способы снизить негативные последствия для граждан при введении плана «Ковер».
Вчера в московских аэропортах снова произошел коллапс из-за атак беспилотников: 134 самолета были направлены на запасные аэродромы, 160 рейсов задержаны, 30 отменены. Более 2,7 тысячи пассажиров на Дальнем Востоке не смогли вылететь из-за задержки девяти московских рейсов, передает 360.ru.