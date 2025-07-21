Глава Минтранса РФ прокомментировал массовые задержки рейсов в аэропортах

Он отметил, что по сравнению с маем число задержек и отмен рейсов уменьшилось. По его словам, ни аэропорты, ни авиакомпании не могут заранее предвидеть такие ситуации. Никитин добавил, что безопасность пассажиров — главный приоритет, и Минтранс совместно с Минобороны ищет способы снизить негативные последствия для граждан при введении плана «Ковер».