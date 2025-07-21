В Москве предупредили о возможных задержках в работе наземного транспорта из-за непогоды

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 21 июля в Москве может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков. По его словам, только за этот день на столицу обрушится по меньшей мере 15 литров дождевой воды на метр квадратный.