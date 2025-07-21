В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного Новосибирца

В Новосибирске один из местных жителей выступил с довольно неожиданной инициативой, обратившись к городской власти с предложением о присвоении известному российскому рэп-исполнителю Элджею, который является уроженцем Новосибирска, почетного звания жителя города. Информацией об этом поделился сам автор инициативы в интервью изданию Om1 Новосибирск.