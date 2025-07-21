В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного Новосибирца

В Новосибирске один из местных жителей выступил с довольно неожиданной инициативой, обратившись к городской власти с предложением о присвоении известному российскому рэп-исполнителю Элджею, который является уроженцем Новосибирска, почетного звания жителя города. Информацией об этом поделился сам автор инициативы в интервью изданию Om1 Новосибирск.
Он пояснил, что сам является музыкантом. Мужчина назвал Элджея «одним из самых известных артистов России родом из Новосибирска».
«Благодаря своему творчеству он внёс весомый вклад в музыкальную индустрию страны и популяризацию Новосибирска как города, в котором рождаются современные культурные явления», — написал в обращении к властям города автор инициативы Юрий Турцев.
Там же он перечислил достижения артиста:
— многомиллионные прослушивания на цифровых площадках;
— международное признание;
— участие в благотворительных проектах;
— положительное влияние на имидж города среди молодёжи.
Мэрия Новосибирска предоставила Юрию ответ на его письмо с предложением сделать Элджея почётным новосибирцем. Там пояснили, что для рассмотрения нового кандидата на звание почётного жителя города комиссии необходимо предоставить:
• ходатайство о присвоении звания за подписью руководителя организации;
• выписка из протокола собрания трудового коллектива с решением о выдвижении кандидатуры на присвоение звания;
• характеристика-представление по утверждённой форме.
«Для рассмотрения вопроса о присвоении звания “Почетный житель города” Узенюку А. К. необходимо направить в комиссию по присвоению звания “Почетный житель города” указанный выше комплект наградных документов не позднее 1 апреля года, в котором предполагается присвоение звания “Почетный житель города”», — написали в городской администрации.