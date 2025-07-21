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В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного Новосибирца

Для этого необходимо подготовить ряд документов.

Источник: Без источника

В Новосибирске один из местных жителей выступил с довольно неожиданной инициативой, обратившись к городской власти с предложением о присвоении известному российскому рэп-исполнителю Элджею, который является уроженцем Новосибирска, почетного звания жителя города. Информацией об этом поделился сам автор инициативы в интервью изданию Om1 Новосибирск.

Он пояснил, что сам является музыкантом. Мужчина назвал Элджея «одним из самых известных артистов России родом из Новосибирска».

«Благодаря своему творчеству он внёс весомый вклад в музыкальную индустрию страны и популяризацию Новосибирска как города, в котором рождаются современные культурные явления», — написал в обращении к властям города автор инициативы Юрий Турцев.

Там же он перечислил достижения артиста:

— многомиллионные прослушивания на цифровых площадках;

— международное признание;

— участие в благотворительных проектах;

— положительное влияние на имидж города среди молодёжи.

Мэрия Новосибирска предоставила Юрию ответ на его письмо с предложением сделать Элджея почётным новосибирцем. Там пояснили, что для рассмотрения нового кандидата на звание почётного жителя города комиссии необходимо предоставить:

• ходатайство о присвоении звания за подписью руководителя организации;

• выписка из протокола собрания трудового коллектива с решением о выдвижении кандидатуры на присвоение звания;

• характеристика-представление по утверждённой форме.

«Для рассмотрения вопроса о присвоении звания “Почетный житель города” Узенюку А. К. необходимо направить в комиссию по присвоению звания “Почетный житель города” указанный выше комплект наградных документов не позднее 1 апреля года, в котором предполагается присвоение звания “Почетный житель города”», — написали в городской администрации.