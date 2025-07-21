Первый винил «Песняров» и мяч от «Зенита». Стало известно, какие подарки Лукашенко получил от губернатора Санкт-Петербурга Беглова

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок раритетную виниловую пластику и футбольный мяч, которые ему привез губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время визита в Минск, сообщили на «Первом информационном».
Отмечается, что подарки, полученные белорусским лидером, являются презентами «со смыслом и с душой».
Так, после переговоров во Дворце Независимости Беглов подарил белорусскому президенту историческое фото первой партии белорусских тракторов, которую поставили в Петербург. А затем российский губернатор преподнес особый подарок — виниловую пластинку.
— Это подарок особый… лично для Вас… это «Песняры», 1971 года, первая виниловая пластинка, — подарил Беглов.
А Лукашенко, принимая подарок, сказал, что у него как раз есть проигрыватель для пластинок.
Еще глава Петербурга подарил главе Беларуси символику футбольного клуба «Зенит», которую выпустили к 100-летнему юбилею клуба и футбольный мяч.
— Как это мне научиться играть в футбол, — оценил подарок Александр Лукашенко.
«Комсомолка» также писала, что во время встречи Лукашенко сказал, чему Минску надо учиться у Санкт-Петербурга.
Тем временем Беларусь лидирует в продаже Норвегии продукта, который не мог полюбить Лукашенко.