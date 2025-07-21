Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый винил «Песняров» и мяч от «Зенита». Стало известно, какие подарки Лукашенко получил от губернатора Санкт-Петербурга Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга подарил Лукашенко винил «Песняров» и футбольный мяч.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок раритетную виниловую пластику и футбольный мяч, которые ему привез губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время визита в Минск, сообщили на «Первом информационном».

Отмечается, что подарки, полученные белорусским лидером, являются презентами «со смыслом и с душой».

Так, после переговоров во Дворце Независимости Беглов подарил белорусскому президенту историческое фото первой партии белорусских тракторов, которую поставили в Петербург. А затем российский губернатор преподнес особый подарок — виниловую пластинку.

— Это подарок особый… лично для Вас… это «Песняры», 1971 года, первая виниловая пластинка, — подарил Беглов.

А Лукашенко, принимая подарок, сказал, что у него как раз есть проигрыватель для пластинок.

Еще глава Петербурга подарил главе Беларуси символику футбольного клуба «Зенит», которую выпустили к 100-летнему юбилею клуба и футбольный мяч.

— Как это мне научиться играть в футбол, — оценил подарок Александр Лукашенко.

«Комсомолка» также писала, что во время встречи Лукашенко сказал, чему Минску надо учиться у Санкт-Петербурга.

Тем временем Беларусь лидирует в продаже Норвегии продукта, который не мог полюбить Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше