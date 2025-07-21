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Туристка, на которую напал медведь на Камчатке, находится в реанимации

Туристка из Саратова, пострадавшая при нападении медведя на Камчатке, находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает краевой минздрав.

Туристка из Саратова, пострадавшая при нападении медведя на Камчатке, находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает краевой минздрав.

По данным регионального Минздрава, женщина в сознании и может разговаривать.

Медики краевой больницы уже провели телемедицинскую консультацию с московскими специалистами и ожидают дальнейших рекомендаций, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Мутновской сопки в ночь на 18 июля. По данным Минздрава, на туристку напал медведь, когда она находилась в составе тургруппы. При этом группа не была зарегистрирована в экстренных службах. После проверки профильных ведомств возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В Сети также появилось видео с места, где медведь напал на туристку.

Ранее пожарный в Канаде выжил после нападения медведицы. Он отбился от нее с помощью топора. Мужчина, осматривавший периметр возгорания около озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии, неожиданно увидел перед собой разъяренную хищницу, которая защищала свое потомство.