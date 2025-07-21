В Перми сотрудник НИИ выплатил коллеге 60 тысяч за побои на рабочем месте

Физическую боль и чувство унижения испытал сотрудник пермского научно-исследовательского института после конфликта с коллегой. В ходе ссоры, вызванной разногласиями из-за рабочих моментов, агрессор не только позволил себе оскорблять пострадавшего в присутствии третьих лиц, но и несколько раз толкнул того в грудь кулаками. После инцидента мужчина был вынужден обратиться в медицинское учреждение, так как испытывал головную боль и не мог нормально дышать из-за болевых ощущений. Данные симптомы не проходили, и пермяку пришлось даже брать больничный, чтобы восстановиться после побоев. Не способствовал полному выздоровлению и стыд перед сослуживцами, которым довольно быстро стало известно о произошедшем.
Совокупность перенесенных физических и моральных страданий послужила поводом для искового заявления к инициатору перепалки. В ходе судебного заседания сам факт побоев не оспаривался, он был подтвержден решением мирового суда, который состоялся ранее. Опираясь на показания свидетелей и медицинские документы, слуги Фемиды обязали ответчика выплатить заявителю 60 тысяч рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми по Пермскому краю. Должник был уведомлен сотрудником ведомства о необходимости погасить задолженность в 5-дневный срок. Для ускорения сроков выплаты компенсации судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с 2 жилыми помещениями и ограничил должнику доступ к счетам в банковских организациях. Утратив возможность распоряжаться своим имуществом и финансами, нарушитель поторопился выплатить взыскателю моральный вред.