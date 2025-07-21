В Новосибирске установят шесть дорожных камер за 67,5 млн

В Новосибирске планируют установить шесть новых комплексов фотовидеофиксации. Они автоматически будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Камеры установят на перекрёстках улицы Ленина с Комсомольским проспектом и с Вокзальной магистралью, улицы Фрунзе с Мичурина и с Селезнева, а также на пересечениях Красного проспекта с Октябрьской и улицы Троллейной с Немировича-Данченко.
Монтаж камер планируется завершить в течение 90 дней после подписания контрактов. Общая стоимость закупок составляет 67,5 миллиона рублей.