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В Новосибирске установят шесть дорожных камер за 67,5 млн

Их разместят на самых оживленных перекрестках города.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске планируют установить шесть новых комплексов фотовидеофиксации. Они автоматически будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Камеры установят на перекрёстках улицы Ленина с Комсомольским проспектом и с Вокзальной магистралью, улицы Фрунзе с Мичурина и с Селезнева, а также на пересечениях Красного проспекта с Октябрьской и улицы Троллейной с Немировича-Данченко.

Монтаж камер планируется завершить в течение 90 дней после подписания контрактов. Общая стоимость закупок составляет 67,5 миллиона рублей.