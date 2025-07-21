Небо над Челябинской областью озарит «двойной звездопад»

В конце июля южоуральцев ждёт редкое небесное явление — одновременный максимум двух метеорных потоков. «Южные дельта-Аквариды» обычно достигают пика активности в ночь на 29 июля, а «Альфа-Каприкорниды» — в ночь на 1 августа. В этом году их наибольшая активность придётся на одну дату — ночь с 30 на 31 июля.