Небо над Челябинской областью озарит «двойной звездопад»

В конце июля южоуральцев ждёт редкое небесное явление — одновременный максимум двух метеорных потоков. «Южные дельта-Аквариды» обычно достигают пика активности в ночь на 29 июля, а «Альфа-Каприкорниды» — в ночь на 1 августа. В этом году их наибольшая активность придётся на одну дату — ночь с 30 на 31 июля.
Ожидается до 20 метеоров в час от «Дельта-Акварид» и до 10 — от «Каприкорнид». Условия для наблюдения будут благоприятны: Луна не помешает, а сами метеоры будут видны невооружённым глазом. Главное, выбрать место с открытым южным горизонтом и подальше от огней города.
Астрономы напоминают: метеоры появляются, когда Земля проходит сквозь облака пыли, оставленные древними кометами. Эти частицы влетают в атмосферу на огромной скорости и сгорают, оставляя светящиеся следы.