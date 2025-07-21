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Небо над Челябинской областью озарит «двойной звездопад»

Жители Челябинской области смогут наблюдать сразу два метеорных потока — «Южные дельта-Аквариды» и «Альфа-Каприкорниды». По прогнозам астрономов, в ночь на 31 июля их пик совпадёт, и небо подарит особенно яркое зрелище без помех со стороны Луны.

Источник: Pchela.News

В конце июля южоуральцев ждёт редкое небесное явление — одновременный максимум двух метеорных потоков. «Южные дельта-Аквариды» обычно достигают пика активности в ночь на 29 июля, а «Альфа-Каприкорниды» — в ночь на 1 августа. В этом году их наибольшая активность придётся на одну дату — ночь с 30 на 31 июля.

Ожидается до 20 метеоров в час от «Дельта-Акварид» и до 10 — от «Каприкорнид». Условия для наблюдения будут благоприятны: Луна не помешает, а сами метеоры будут видны невооружённым глазом. Главное, выбрать место с открытым южным горизонтом и подальше от огней города.

Астрономы напоминают: метеоры появляются, когда Земля проходит сквозь облака пыли, оставленные древними кометами. Эти частицы влетают в атмосферу на огромной скорости и сгорают, оставляя светящиеся следы.