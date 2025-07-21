В МВД предупредили о мошеннических схемах при покупке путёвок

Аферисты в период летних отпусков начали активнее использовать схемы, в рамках которых предлагают жертвам якобы туристические путёвки, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Мошенники активизировались и используют разные трюки, чтобы обмануть вас при покупке путёвок», — отметило подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Управление уточнило: злоумышленники используют сайты, копирующие интернет-ресурсы известных туристических компаний, и предлагают поддельные договоры, предусматривающие внесение «страховки». Они просят перечислять «страховые суммы» на личные карты лиц, выдающих себя за менеджеров туроператоров.
Кроме того, аферисты навязывают жертвам ненужные услуги, такие как «специальный» трансфер или «особую» страховку. Также они предлагают ложные скидки и акции, повышая их стоимость после оплаты.
Правоохранительные органы напоминают, что адреса сайтов, имеющих соединение, защищенное от кражи данных, начинаются с «https://». Помимо этого, в МВД призывают граждан проверять лицензии и достоверность сведений, которые указывают компании, продающие путёвки, и изучать отзывы об организациях на независимых площадках.
Напомним, ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России представило ряд неочевидных ошибок пользователей при защите от аферистов в Сети.