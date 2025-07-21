NYT: в США резко выросло число случаев изъятия органов у живых пациентов

В медицинских учреждениях США участились случаи, когда у пациентов, давших согласие на донорство органов после смерти, предпринимаются преждевременные или неудачные попытки изъятия этих органов. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на информацию, полученную от медработников и в результате анализа внутренних документов американских больниц.
По данным издания, в Соединенных Штатах наблюдается рост числа желающих стать посмертными донорами. Около трети донорских органов поступает от пациентов, страдавших заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Действующие правила предписывают, что отключение пациента от аппарата жизнеобеспечения возможно лишь после получения согласия от его родственников. Врачи обязаны дождаться полной остановки сердца, которая обычно происходит в течение одного-двух часов (в этом случае органы донора можно считать жизнеспособными). Только после этого медикам разрешается начать изъятие органов.
В расследовании газеты приводится пример 42-летней Мисти Хокинс из штата Алабама, которая была госпитализирована после того, как подавилась пищей и впала в кому.
Решение об отключении женщины от системы искусственного поддержания жизни приняла ее мать. Американку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и спустя 103 минуты констатировали ее смерть. Однако, когда хирург приступил к операции и сделал разрез на груди Хокинс, выяснилось, что сердце женщины все еще бьётся.
В общей сложности газета собрала свидетельства 55 врачей из 19 американских штатов. Они рассказали, что лично были свидетелями как минимум одного «вызывающего обеспокоенность» случая, связанного с изъятием органов. Некоторые из них отмечали, что представители организаций, занимающихся закупкой донорских органов, оказывали давление на врачей больниц, убеждая их вводить пациентам морфин, пропофол и другие препараты с целью ускорения наступления смерти потенциальных доноров.
The New York Times также приводит заявление Ассоциации организаций по закупке органов, в котором ответственность за происходящее возлагается на медицинских работников.
Ранее стало известно, что пациентам в США пересадили почки с червями-паразитами от мертвого донора.