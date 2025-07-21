NYT: в США резко выросло число случаев изъятия органов у живых пациентов

В общей сложности газета собрала свидетельства 55 врачей из 19 американских штатов. Они рассказали, что лично были свидетелями как минимум одного «вызывающего обеспокоенность» случая, связанного с изъятием органов. Некоторые из них отмечали, что представители организаций, занимающихся закупкой донорских органов, оказывали давление на врачей больниц, убеждая их вводить пациентам морфин, пропофол и другие препараты с целью ускорения наступления смерти потенциальных доноров.