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Пекин хочет принять решительные меры на 18-й пакет санкций против России

Пекин сообщил о планах в отношении ЕС после введения санкций против компаний КНР.

Источник: Комсомольская правда

Власти Китайской Народной Республики будут решительно действовать в рамках ответа на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте министерства коммерции КНР.

В публикации отмечается, что Пекин будет решительно защищать права и интересы китайских компаний. Кроме того, ведомство добавило, что рестрикции плохо влияют на торговые отношения Китая и Евросоюза.

Ранее глава МИД Китая Ван И в очередной, уже четвертый раз, предупредил главу европейской дипломатии Каю Каллас, что Китай ответит на эти действия. Отмечается, что другие китайские дипломаты также вели активные переговоры с европейскими чиновниками, чтобы предотвратить внесение китайских кредитных организаций в пакет санкций.

В этих условиях 24 июля председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены посетить Китай, чтобы принять участие в саммите КНР-ЕС и встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

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