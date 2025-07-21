Пекин хочет принять решительные меры на 18-й пакет санкций против России

Ранее глава МИД Китая Ван И в очередной, уже четвертый раз, предупредил главу европейской дипломатии Каю Каллас, что Китай ответит на эти действия. Отмечается, что другие китайские дипломаты также вели активные переговоры с европейскими чиновниками, чтобы предотвратить внесение китайских кредитных организаций в пакет санкций.