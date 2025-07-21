СБУ разыскивает народного артиста РФ Олега Газманова

Служба безопасности Украины внесла народного артиста России Олега Газманова в розыск, соответствующая информация размещена в базе данных ведомства в понедельник, 21 июля.
Согласно данным, российский певец и композитор разыскивается с марта 2022 года. Еще с 2015 года его имя фигурирует в списке украинского ресурса «Миротворец»*.
Украинская сторона обвиняет Газманова в нарушении территориальной целостности страны. В его отношении заочно избрана мера пресечения — содержание под стражей.
СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения представителям российской армии, а также деятелям политики, культуры и общественной сферы, передает ТАСС.
Гендиректора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом 19 июля стало известно из данных украинских органов власти. Журналисту вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также незаконное пересечение госграницы.
Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и министра просвещения РФ Сергея Кравцова: их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.