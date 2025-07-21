Новый законопроект о платформенной экономике может вступить в силу раньше срока: подробности

Государственная дума рассматривает возможность переноса срока вступления в силу закона «О платформенной экономике» на более раннюю дату. Согласно поправкам, одобренным ко второму чтению комитетом по экономической политике, документ может начать действовать с 1 октября 2026 года вместо первоначально запланированного 1 марта 2027 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В Министерстве экономического развития объяснили инициативу необходимостью ускорить процесс адаптации цифровых платформ к новым требованиям. Представители ведомства подчеркнули, что более ранний срок вступления закона в силу позволит быстрее внедрить механизмы защиты прав граждан при взаимодействии с онлайн-сервисами.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что законопроект разработан для защиты интересов пользователей цифровых платформ. По их мнению, перенос сроков даст возможность раньше начать применение новых норм, которые уже сейчас крайне востребованы.
Ускоренный график вступления закона в силу заставит компании оперативнее модернизировать свои системы. Это также позволит раньше начать тестирование новых нормативных положений на практике.
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