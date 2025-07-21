Новый законопроект о платформенной экономике может вступить в силу раньше срока: подробности

Государственная дума рассматривает возможность переноса срока вступления в силу закона «О платформенной экономике» на более раннюю дату. Согласно поправкам, одобренным ко второму чтению комитетом по экономической политике, документ может начать действовать с 1 октября 2026 года вместо первоначально запланированного 1 марта 2027 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».