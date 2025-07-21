Узбекистанцев ждет жара до +45°

В Ташкенте синоптики прогнозируют +39…+41° и умеренный ветер. Температура воздуха в горных районах будет на уровне +30…+35°.
По республике возможно усиление ветра до 13−18 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта из 12-ти), местами с пылью.
Температура в регионах Узбекистана повысится до +38…+43°, на юге страны — до +44…+45°. О погоде на 21 июля сообщили синоптики.
В Ташкенте синоптики прогнозируют +39…+41° и умеренный ветер. Температура воздуха в горных районах будет на уровне +30…+35°.
По республике возможно усиление ветра до 13−18 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта из 12-ти), местами с пылью.