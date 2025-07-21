Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистанцев ждет жара до +45°

Температура в регионах Узбекистана повысится до +38…+43°, на юге страны — до +44…+45°. О погоде на 21 июля сообщили синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Sardorbek Usmonov/CC0

В Ташкенте синоптики прогнозируют +39…+41° и умеренный ветер. Температура воздуха в горных районах будет на уровне +30…+35°.

По республике возможно усиление ветра до 13−18 м/с (6−8 баллов по шкале Бофорта из 12-ти), местами с пылью.