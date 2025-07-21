В Новосибирской области временно отключили ТВ и радио из-за профилактики

Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Приостановка трансляции затронула не только эфирное вещание, но и контент, передаваемый через кабельные сети.
Профилактические работы продолжатся 22 июля 2025 года — в Куйбышеве, Искитиме и Шипуново вещание будет приостановлено с 08:00 до 17:00 по местному времени.
Тем временем в честь празднования Дня города медиафасад телебашни преобразился, на нём появились яркие поздравления: «С днём города, Новосибирск!» и «Мой Новосибирск меняется!».