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В Новосибирской области временно отключили ТВ и радио из-за профилактики

21 июля в Новосибирской области произошло временное отключение телевизионных и радиоканалов.

Источник: Mail.ru

Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Приостановка трансляции затронула не только эфирное вещание, но и контент, передаваемый через кабельные сети.

Профилактические работы продолжатся 22 июля 2025 года — в Куйбышеве, Искитиме и Шипуново вещание будет приостановлено с 08:00 до 17:00 по местному времени.

Тем временем в честь празднования Дня города медиафасад телебашни преобразился, на нём появились яркие поздравления: «С днём города, Новосибирск!» и «Мой Новосибирск меняется!».