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В Перми продолжается строительство нового онкологического центра

Новый онкоцентр в Перми — масштабный проект, который реализуется в формате ГЧП.

Источник: Freepik

Здесь планируется принимать 14 тысяч пациентов в год. Количество медперсонала может составить до 1200 человек.

Строительство онкоцентра идет с конца 2023 года. Здесь будут размещены поликлиника на 450 посещений в смену, три палатных корпуса, блок ядерной медицины с линейными ускорителями, пансионат. Лечиться здесь смогут не только пермяки, но и жители других регионов.

Здание пансионата уже готово, готовность палатного блока — 89%, ядерного — 55%. Начать прием пациентов центр должен в первом квартале 2027 года.