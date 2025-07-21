В Перми продолжается строительство нового онкологического центра

Здесь планируется принимать 14 тысяч пациентов в год. Количество медперсонала может составить до 1200 человек.
Строительство онкоцентра идет с конца 2023 года. Здесь будут размещены поликлиника на 450 посещений в смену, три палатных корпуса, блок ядерной медицины с линейными ускорителями, пансионат. Лечиться здесь смогут не только пермяки, но и жители других регионов.
Здание пансионата уже готово, готовность палатного блока — 89%, ядерного — 55%. Начать прием пациентов центр должен в первом квартале 2027 года.