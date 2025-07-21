В Перми продолжается строительство нового онкологического центра

Строительство онкоцентра идет с конца 2023 года. Здесь будут размещены поликлиника на 450 посещений в смену, три палатных корпуса, блок ядерной медицины с линейными ускорителями, пансионат. Лечиться здесь смогут не только пермяки, но и жители других регионов.