У половины женщин в Узбекистане есть финансовый счет — Global Findex 2025

Эта динамика свидетельствует о значительном сокращении гендерного разрыва в доступе к финансовым услугам.
Доля взрослого населения, у которого есть банковский или мобильный счет, составила 56 % против 34% в 2017 году.
Использование мобильных кошельков также выросло. В 2024 году их имели 24 % взрослых, по сравнению с 5 % в 2017-м.
Мобильные сервисы активно используются в сельской местности, где традиционные банки слабо представлены.
34 % взрослых в Узбекистане совершали цифровые платежи за последние 12 месяцев.
Данные Global Findex собираются Всемирным банком с 2011 года и охватывают более 120 стран. Отчет за 2025 год основан на опросах, проведенных в 2024 году.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в январе-мае 2025 года коммерческие банки выдали 174,8 тыс. узбекистанкам кредитов на 11,5 трлн сумов.