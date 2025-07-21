Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У половины женщин в Узбекистане есть финансовый счет — Global Findex 2025

Согласно отчету Global Findex 2025 от Всемирного банка, доля женщин с финансовым счетом в Узбекистане выросла с 28 % в 2017 году до 50 % в 2024 году. Исследование учитывало как банковские, так и мобильные счета.

Источник: Курсив

Эта динамика свидетельствует о значительном сокращении гендерного разрыва в доступе к финансовым услугам.

Доля взрослого населения, у которого есть банковский или мобильный счет, составила 56 % против 34% в 2017 году.

Использование мобильных кошельков также выросло. В 2024 году их имели 24 % взрослых, по сравнению с 5 % в 2017-м.

Мобильные сервисы активно используются в сельской местности, где традиционные банки слабо представлены.

34 % взрослых в Узбекистане совершали цифровые платежи за последние 12 месяцев.

Данные Global Findex собираются Всемирным банком с 2011 года и охватывают более 120 стран. Отчет за 2025 год основан на опросах, проведенных в 2024 году.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в январе-мае 2025 года коммерческие банки выдали 174,8 тыс. узбекистанкам кредитов на 11,5 трлн сумов.