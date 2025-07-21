От 38 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах до 11 августа принимают через электронную площадку «Фабрикант». Торги организовывает «Снабсервис».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 38 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Suzuki Grand Vitara 2008 года выпуска — начальная цена лота составляет 630 тысяч рублей;
— Lada Granta 2021 — 760 тысяч рублей;
— Ford Focus 2011 — 390 тысяч рублей;
— Mazda 6 2011 — 860 тысяч рублей;
— Lada Granta 2017 — 700 тысяч рублей;
— Hyundai Creta 2020 — 1,3 миллиона рублей;
— Nissan Qashqai 2008 — 805 тысяч рублей;
— Geely Emgrand X7 2015 — 200 тысяч рублей;
— Toyota RAV4 2014 — 1,6 миллиона рублей;
— Skoda Octavia 2008 — 573 тысячи рублей;
— Nissan X-Trail 2013 — 928 тысяч рублей;
— Lada 4×4 2019 — 560 тысяч рублей;
— Lada Granta 2016 — 600 тысяч рублей;
— Lada Granta 2023 — 1 миллион рублей;
— Renault Duster 2017 — 731 тысяча рублей;
— Mitsubishi Pajero 2008 — 825 тысяч рублей;
— Lada Granta 2020 — 663 тысяч рублей;
— Chevrolet Aveo 2011 — 357 тысяч рублей;
— Skoda Octavia 2008 — 425 тысяч рублей;
— Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 — 2,5 миллиона рублей;
— Ford Focus 2012 — 599 тысяч рублей;
— Lada Largus 2015 — 604 тысяч рублей;
— Haval Jolion 2023 — 1,7 миллиона рублей;
— Chery A13 2011 — 170 тысяч рублей;
— ВАЗ-21104 2025 — 38 тысяч рублей;
— Opel Mokka 2013 — 1,05 миллиона рублей;
— Ford Mondeo 2007 — 562 тысячи рублей;
— Hyundai Elantra 2011 — 697 тысяч рублей;
— Honda Accord 2007 — 561 тысяча рублей;
— Lada XRay 2018 — 850 тысяч рублей;
— Renault Duster 2017 — 966 тысяч рублей;
— Mitsubishi Outlander 2008 — 855 тысяч рублей;
— Honda Insight 2009 — 556 тысяч рублей;
— Chevrolet Cobalt 2020 — 765 тысяч рублей;
— Kia Rio 2013 — 468 тысяч рублей;
— Lada Vesta 2018 — 714 тысяч рублей;
— Skoda Octavia 2012 — 748 тысяч рублей;
— Lifan Х60 2016 — 578 тысяч рублей;
— Subaru Forester 2007 — 536 тысяч рублей.
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