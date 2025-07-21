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Около 800 автомобилей скопилось у Крымского моста

У Крымского моста появилась огромная очередь из автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 7.00 мск на автоподъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилась очередь из 700 автомобилей. Еще около сотни машин ждут проезда по мосту со стороны Крыма. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал.

«В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств», — говорится в публикации.

Отмечается также, что передвигаться по Крымскому мосту могут легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовые автомобили заезжают на полуостров через новые регионы или посредством Керченской переправы.

Накануне Российский союз туриндустрии (РСТ) посоветовал туристам рассмотреть альтернативные способы проезда в Крым, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.

По состоянию на 17.00 воскресенья, 20 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоял в общей сложности 1251 автомобиль.