Около 800 автомобилей скопилось у Крымского моста

По данным на 7.00 мск на автоподъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилась очередь из 700 автомобилей. Еще около сотни машин ждут проезда по мосту со стороны Крыма. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал.
«В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств», — говорится в публикации.
Отмечается также, что передвигаться по Крымскому мосту могут легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовые автомобили заезжают на полуостров через новые регионы или посредством Керченской переправы.
Накануне Российский союз туриндустрии (РСТ) посоветовал туристам рассмотреть альтернативные способы проезда в Крым, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты.
По состоянию на 17.00 воскресенья, 20 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоял в общей сложности 1251 автомобиль.