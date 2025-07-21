Гостей форума «Москва 2030» в Музеоне ждет павильон «Искусство строить»

В рамках фестиваля будут применяться инновационные технологии, такие как виртуальная реальность, трехмерные голограммы, мультимедийные инсталляции, игровые элементы и многое другое. Участники смогут погрузиться в интерактивные мероприятия и иммерсивные шоу, посетить образовательные лекции и дискуссии. Эксперты в доступной форме расскажут о том, как развивается технологический прогресс в различных сферах, а также о том, какие инновации уже внедряются в Москве. Каждый сможет ощутить себя киберспортсменом или инженером будущего. Также будет предоставлена возможность проверить свою готовность к работе в сфере информационных технологий.