Гостей форума «Москва 2030» в Музеоне ждет павильон «Искусство строить»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который стартует 1 августа, парк искусств «Музеон» станет одной из самых разнообразных площадок. Здесь Градостроительный комплекс Москвы подготовил насыщенную программу, которая включает в себя световые шоу, лекции и мастер-классы. В мультимедийном павильоне «Искусство строить» посетители смогут погрузиться в атмосферу строительных объектов столицы и узнать, как создается город.
Каждые выходные будут проводиться лекции о современной архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу. Также в эти дни можно будет увидеть интерактивный моноспектакль, который расскажет о деятельности известных архитекторов и значимых проектах для развития и истории города. Зрители смогут принять участие в представлении, проявить свою интуицию и узнать больше об архитектуре и Москве.
«Площадка Градостроительного комплекса в Музеоне призвана рассказать об этапах создания мегаполиса, показать, как воплощаются в жизнь самые сложные проекты в нашей столице. На лекциях, мастер-классах участники узнают больше о классической и современной архитектуре, научатся разбираться в стилях. Уникальный интерактивный спектакль погрузит гостей фестиваля в мир проектирования и архитектуры, расскажет о знаковых именах этой важной отрасли», — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.
По ее словам, в центре внимания окажется световое представление, которое будет показано на арт-объекте «Строитель будущего». Это мероприятие призвано подчеркнуть важность труда строителей, которые каждый день трудятся над созданием комфортных условий жизни в нашем любимом городе — Москве.
В парке искусств «Музеон» на территории, где расположен арт-объект «Строитель будущего», будет проходить световое шоу. Все желающие смогут создать свою проекцию, которая будет отображаться на арт-объекте.
Для юных посетителей подготовлена специальная программа о строительстве. В павильоне они смогут построить дом из мягких кубиков или целый город из песка, а также покататься на качелях.
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы проводит мероприятия в парке искусств «Музеон» ежедневно, кроме понедельника. Мультимедийный павильон «Искусство строить» открыт с 12:00 до 21:00 со вторника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу и выходные дни. Световое шоу можно увидеть в вечерние часы со вторника по воскресенье.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представляет главные инновации и достижения города в различных сферах жизни. С 1 августа по 14 сентября в рамках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Этот масштабный проект позволит представить образ столицы будущего и увидеть, какой она будет через несколько лет.
В рамках фестиваля будут применяться инновационные технологии, такие как виртуальная реальность, трехмерные голограммы, мультимедийные инсталляции, игровые элементы и многое другое. Участники смогут погрузиться в интерактивные мероприятия и иммерсивные шоу, посетить образовательные лекции и дискуссии. Эксперты в доступной форме расскажут о том, как развивается технологический прогресс в различных сферах, а также о том, какие инновации уже внедряются в Москве. Каждый сможет ощутить себя киберспортсменом или инженером будущего. Также будет предоставлена возможность проверить свою готовность к работе в сфере информационных технологий.
Узнать подробнее о форуме-фестивале можно на его официальном сайте moscow2030.mos.ru.