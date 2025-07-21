Свечи, книги, тишина: свет погаснет внезапно для жителей Кишинева — публикуем график отключений по столице

В двух секторах столицы сегодня не будет электричества.
Публикуем список адресов, где в понедельник запланированы отключения.
Центр:
шос. Хынчешть, 999, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Чеканы:
ул. Кэлэторилор, 103, Кэрэмидарилор, 81−105, 100, Л. Ребряну, 38B, Узинелор, 90, 96, 133, 137, 141−149, 153−167 — с 08:50 до 16:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.