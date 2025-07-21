СМИ: Британия хочет объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Отмечается, что Хили предложит участникам встречи запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружения украинской стороне. Он также поддержит инициативу президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил ввести дополнительные санкции против России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон в течение обозначенного срока не достигнут договоренностей по урегулированию конфликта.