СМИ: Британия хочет объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили намерен на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины выступить с призывом усилить военную поддержку Киева. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Отмечается, что Хили предложит участникам встречи запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружения украинской стороне. Он также поддержит инициативу президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил ввести дополнительные санкции против России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон в течение обозначенного срока не достигнут договоренностей по урегулированию конфликта.
Кроме того, в ходе заседания Германия и Великобритания могут обсудить совместную закупку ракет для систем ПВО. Предполагается, что средства на эти цели — около 170 миллионов евро — будут выделены Берлином.
Встреча проходит в рамках продолжающегося международного диалога по поддержке Украины на фоне боевых действий, передает газета.
Сделка по поставкам систем Patriot Украине позволила раскрыть планы Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы РФ по урегулированию конфликта на Украине, написало немецкое издание Berliner Zeitung. По словам журналистов, глава Белого дома, не сумев переиграть российского лидера Владимира Путина, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха.