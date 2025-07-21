Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки

Также отмечается, что из-за роста парниковых газов в атмосфере повышается температура, что приводит к более быстрому испарению воды с поверхности моря и рек. Кроме того, люди активно используют воду для орошения, а также для нужд промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, что дополнительно снижает уровень воды в реках, питающих Каспийское море.