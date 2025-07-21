Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки

Уровень Каспийского моря снизился до рекордно низкого значения за всю историю наблюдений и составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Это привело к значительным изменениям в мелководной северной части моря, которая омывает берега России и Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на Волжско-Каспийский филиал Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.
Снижение уровня Каспийского моря началось в середине 90-х годов, и с 2020 года оно составило почти 0,8 метра. Это произошло на фоне уменьшения годового стока Волги, которая является основным источником воды в море. Уменьшение пресноводного стока сохраняется.
Также отмечается, что из-за роста парниковых газов в атмосфере повышается температура, что приводит к более быстрому испарению воды с поверхности моря и рек. Кроме того, люди активно используют воду для орошения, а также для нужд промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, что дополнительно снижает уровень воды в реках, питающих Каспийское море.
В 2023 году поднимался вопрос обмеления Волги и Дона. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что правительство продолжает активно работать над решением данной проблемы.