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Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки

Снижение уровня моря отражается на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана.

Источник: Аргументы и факты

Уровень Каспийского моря снизился до рекордно низкого значения за всю историю наблюдений и составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Это привело к значительным изменениям в мелководной северной части моря, которая омывает берега России и Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на Волжско-Каспийский филиал Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Снижение уровня Каспийского моря началось в середине 90-х годов, и с 2020 года оно составило почти 0,8 метра. Это произошло на фоне уменьшения годового стока Волги, которая является основным источником воды в море. Уменьшение пресноводного стока сохраняется.

Также отмечается, что из-за роста парниковых газов в атмосфере повышается температура, что приводит к более быстрому испарению воды с поверхности моря и рек. Кроме того, люди активно используют воду для орошения, а также для нужд промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, что дополнительно снижает уровень воды в реках, питающих Каспийское море.

В 2023 году поднимался вопрос обмеления Волги и Дона. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что правительство продолжает активно работать над решением данной проблемы.