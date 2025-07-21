В Дальнегорске женщину наказали за мойку авто на пляже

В Дальнегорске полицейские установили личность женщины, нарушившей экологические нормы: она мыла автомобиль прямо на пляже Горбушинского водохранилища, несмотря на протесты отдыхающих. Нарушение попало на видео, благодаря которому сотрудники МО МВД России «Дальнегорский» смогли оперативно отреагировать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.