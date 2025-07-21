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В Дальнегорске женщину наказали за мойку авто на пляже

Нарушительницу нашли по видео, материалы переданы в административную комиссию.

Источник: PrimaMedia.ru

В Дальнегорске полицейские установили личность женщины, нарушившей экологические нормы: она мыла автомобиль прямо на пляже Горбушинского водохранилища, несмотря на протесты отдыхающих. Нарушение попало на видео, благодаря которому сотрудники МО МВД России «Дальнегорский» смогли оперативно отреагировать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

В отношении автолюбительницы составлен административный протокол. Дело передано в административную комиссию, которая определит размер штрафа. Согласно статье 7.21 Закона Приморского края № 44, за подобные действия предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.

Полиция напоминает: мытье автомобилей разрешено только в специально оборудованных местах. Очевидцев подобных нарушений просят сообщать информацию по контактным телефонам, при этом конфиденциальность гарантируется.