В Дальнегорске женщину наказали за мойку авто на пляже

В Дальнегорске полицейские установили личность женщины, нарушившей экологические нормы: она мыла автомобиль прямо на пляже Горбушинского водохранилища, несмотря на протесты отдыхающих. Нарушение попало на видео, благодаря которому сотрудники МО МВД России «Дальнегорский» смогли оперативно отреагировать, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
В отношении автолюбительницы составлен административный протокол. Дело передано в административную комиссию, которая определит размер штрафа. Согласно статье 7.21 Закона Приморского края № 44, за подобные действия предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.
Полиция напоминает: мытье автомобилей разрешено только в специально оборудованных местах. Очевидцев подобных нарушений просят сообщать информацию по контактным телефонам, при этом конфиденциальность гарантируется.