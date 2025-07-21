За минувшие сутки в Ростовской области ликвидировали два ландшафтных пожара

За минувшие сутки воскресенья, 20 июля, в Ростовской области пожарные ликвидировали два ландшафтных пожара и семь техногенных. Также было три выезда на устранение ДТП. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
— Выезжали 112 специалистов и 28 единиц техники, — уточнили в ведомстве.
Дончанам также напомнили, что в понедельник, 21 июля, местами по области ожидаются кратковременные дожди, гроза, град, ливни в сочетании с грозой, а также усиление ветра до 20 — 24 метров в секунду. А в южных районах, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах, а также в Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
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