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Посещение лесов ограничено только в 11 районах Беларуси

Интерактивная карта Минлесхоза оперативно обновляется, поэтому перед походом в лес рекомендуется проверить актуальную информацию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Пожароопасная обстановка стабилизируется в белорусских лесах, Минлесхоз республики снимает ограничения на их посещение, следует из данных ведомственной интерактивной карты.

Так, в настоящее время ограничения в лесах продолжают действовать только в 11 районах трех областей Беларуси — Гомельской, Брестской и Минской.

В Гомельской области регионов с ограничениями на посещение лесов пять, это Ельский, Калинковичский, Мозырский, Наровлянский и Петриковский.

В Брестской области четыре района окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там действуют ограничения на посещение. Среди них Березовский, Ивацевичский, Лунинецкий и Столинский.

В Минской области только в двух регионах — Воложинском и Слуцком — действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности. Лесные массивы остальных районов Беларуси считаются полностью открытыми, их можно посещать без каких-либо запретов и ограничений.

При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.

Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.