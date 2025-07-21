Машины каршеринга могут получить маркировку и алкозамки в Беларуси

А еще у ГАИ существует ряд вопросов касаемо процедур идентификации водителей каршеринга. Фактически оператор не может оценить их физическое состояние перед поездкой. Также служба каршеринга не проверяет наличие у водителя на момент поездки действующих водительских прав.