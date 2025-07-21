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Машины каршеринга могут получить маркировку и алкозамки в Беларуси

В Беларуси начнут маркировать автомобили каршеринга, чтобы выделить в потоке.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хотят начать маркировать машины каршеринга, пишет ТАСС.

Так, в Палате представителей белорусского парламента обсуждают нововведения в работу каршерингового бизнеса. Например, изменения в регулировании работы каршеринга могут коснуться визуального оформления арендного транспорта и вопросов безопасности.

В частности, в Беларуси хотят на законодательном уровне принять требование о специальной маркировке машин каршеринга. В МВД подчеркивают, что тогда авто из каршеринга будут заметнее в транспортном потоке.

А еще у ГАИ существует ряд вопросов касаемо процедур идентификации водителей каршеринга. Фактически оператор не может оценить их физическое состояние перед поездкой. Также служба каршеринга не проверяет наличие у водителя на момент поездки действующих водительских прав.

При этом согласно статистике, примерно 10% от всего числа пьяных водителей — это именно водители каршеринговых авто. И по этой причине МВД предлагает устанавливать на прокатных авто так называемые алкозамки.