У жителей Прикамья с начала года конфисковано за пьяную езду 240 автомобилей

В 1 полугодии на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось порядка 3 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, — на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тенденция к снижению поступления исполнительных документов данной категории наблюдается уже несколько лет подряд.
В целях принудительного взыскания пьяных штрафов в рамках 33 производств наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 1,8 млн рублей. Временно ограничен выезд из РФ 977 правонарушителям. За полгода судебные приставы Прикамья взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 21 млн рублей. По числу подобных нарушений лидируют Свердловский, Мотовилихинский и Пермский районы.
В соответствии с действующим законодательством, повторное вождение в нетрезвом виде является уголовно наказуемым деянием. В январе-июне у любителей пьяной езды было конфисковано в доход государства 240 автомобилей — больше всего в Чусовом, Березниках и Соликамске.