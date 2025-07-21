У жителей Прикамья с начала года конфисковано за пьяную езду 240 автомобилей

В 1 полугодии на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось порядка 3 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, — на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тенденция к снижению поступления исполнительных документов данной категории наблюдается уже несколько лет подряд.