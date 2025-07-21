В Башкирии на федеральных трассах возводят четыре новых моста

На федеральных трассах, проходящих по территории Башкирии, возводят четыре моста. Кроме того, по словам главы республики Радия Хабирова, еще на 14 — на М-5 «Урал», М-7 «Волга» и Р-240 — проводят плановый ремонт.
Также работы ведут на 16 мостах на региональных и муниципальных дорогах.
«Среди самых крупных объектов — мост через реку Ик возле города Октябрьского, на границе с Татарстаном. Он готов на три четверти, закончить строительство здесь планируем в 2026 году», — прокомментировал Радий Хабиров.
Мост через Быстрый Танып на автодороге Дюртюли — Нефтекамск в Дюртюлинском районе готов на 70%. Его планируют сдать в 2026 году. Также началась реконструкция еще одного моста на этой реке, но уже в Бураевском районе.