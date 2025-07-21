Самара заняла 7 место среди регионов РФ по доступности четырёхзвёздочных отелей

Специалисты сервиса бронирования отелей проанализировали, сколько ночей в гостинице могут позволить себе жители разных российских городов, исходя из среднего уровня зарплат.
Согласно исследованию, наиболее доступные четырёхзвёздочные отели расположены в Краснодарском крае, Омске, Волгограде, Челябинске и Ростовской области. Самарская область заняла седьмое место в рейтинге — местные жители при среднем заработке могут позволить себе 13 ночей в таком отеле.
Аналогичный показатель у жителей Новосибирска и Воронежа. Чуть меньше — 11 ночей — доступно жителям Уфы. Москвичи и гости Екатеринбурга, Перми и Красноярска могут рассчитывать на 10 дней проживания в четырёхзвёздочном отеле за счёт среднемесячной зарплаты.
Исследование наглядно демонстрирует различия в покупательной способности жителей разных регионов России применительно к туристическому сектору.
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