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На 88% в Башкирии выросла стоимость одного из продуктов питания

В Башкирии морковь подорожала на 88%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала года значительно выросли цены на продукты питания. Согласно данным Башстата, больше всего подорожала морковь — на 87,78%, достигнув в июне средней цены 75 рублей за килограмм.

Существенно увеличилась стоимость столовой свеклы (+73,76%, до 86,41 ₽/кг) и картофеля (+69,94%, до 87,01 ₽/кг). Среди фруктов наибольший рост цен показали лимоны (+40,65%, до 235,55 ₽/кг), виноград (+31,51%, до 338,24 ₽/кг) и яблоки (+23,69%, до 152,07 ₽/кг).

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