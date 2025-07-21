Дальневосточники засиделись в аэропортах

Как рассказали в ведомстве, из-за ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла зафиксированы задержки вылетов в Москву из аэропортов Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Причиной стал поздний прилет воздушных судов.