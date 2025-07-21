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Дальневосточники засиделись в аэропортах

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейсов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в ведомстве, из-за ограничений в работе аэропортов Московского авиаузла зафиксированы задержки вылетов в Москву из аэропортов Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Причиной стал поздний прилет воздушных судов.

Всего отложено 9 рейсов, вылета которых ожидают свыше 2,7 тысяч пассажиров.

В целях защиты прав граждан и недопущения скопления людей в аэропортах, транспортные прокуроры проводят мониторинг ситуации. Проверяется соблюдение обязательств авиаперевозчиков по предоставлению услуг в период ожидания рейсов.

Кроме того, в терминалах организованы мобильные приемы пассажиров. Прокуроры готовы оказать помощь тем, чьи права могли быть нарушены.

Если пассажиры сталкиваются с неудобствами при задержках, они могут обратиться к дежурному прокурору.