Силы ПВО за ночь уничтожили 74 украинских БПЛА над регионами России

В ночь с 20 на 21 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили масштабную атаку беспилотников со стороны Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 23:20 20 июля до 7:00 21 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.
Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Московского региона — 23. Из них 15 следовали непосредственно в направлении столицы.
Также под удар попали другие регионы страны: 14 беспилотников сбиты над Курской областью, 12 — над Ростовской, по 10 — над Брянской и Калужской областями, 4 — над Тульской, и один — над Липецкой областью.
По данным Минобороны, атака была успешно отражена, угрозы для населения и инфраструктуры предотвращены.
Ранее член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил, что украинские БПЛА запускаются в сторону Москвы из Одессы и других регионов Украины.