Можно ли минимизировать задержки рейсов самолётов в РФ: ответ дали в Минтрансе

Российские аэропорты продолжают адаптировать свою работу к возможным задержкам рейсов в условиях действия плана «Ковер». Как заявил министр транспорта Андрей Никитин в беседе с ТАСС, точное время и продолжительность ограничений воздушного движения предсказать невозможно, так как эти решения принимаются военными.
Глава Минтранса отметил, что аэропорты улучшают организацию питания и отдыха для пассажиров, и ситуация уже лучше, чем в мае 2025 года. Однако ни транспортные узлы, ни авиакомпании не могут заранее спрогнозировать время введения ограничений. Министр признал, что задержки рейсов создают неудобства, но отметил, что эти меры необходимы для защиты людей.
«Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет», — подчеркнул Никитин.
Напомним, что согласно федеральным авиационным правилам, перевозчики должны предоставлять пассажирам определенные услуги при задержках. При ожидании вылета более четырех часов полагается горячее питание. В дневное время его предоставляют каждые шесть часов, в ночное — каждые восемь.