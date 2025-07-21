Можно ли минимизировать задержки рейсов самолётов в РФ: ответ дали в Минтрансе

Глава Минтранса отметил, что аэропорты улучшают организацию питания и отдыха для пассажиров, и ситуация уже лучше, чем в мае 2025 года. Однако ни транспортные узлы, ни авиакомпании не могут заранее спрогнозировать время введения ограничений. Министр признал, что задержки рейсов создают неудобства, но отметил, что эти меры необходимы для защиты людей.