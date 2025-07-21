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Пекин пообещал принять решительные меры на 18-й пакет санкций против России

Китай намерен принять жесткие меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом. Об этом в понедельник, 21 июля, заявили в министерстве коммерции КНР.

Китай намерен принять жесткие меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом. Об этом в понедельник, 21 июля, заявили в министерстве коммерции КНР.

Как указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, Пекин предпримет необходимые шаги для защиты законных интересов китайских компаний.

В министерстве подчеркнули, что включение предприятий из КНР в санкционный список негативно сказывается на торгово-экономических отношениях между Китаем и Евросоюзом, передает РЕН ТВ.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что послы ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. В нем объединение снизило предельную цену на российскую нефть — теперь она составляет 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60. Также ЕС полностью запретил любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Санкции Евросоюза против китайских банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank могут привести к «возмездию» со стороны Китая, который в последние недели «интенсивно лоббировал за кулисами» отказ от этой меры.

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