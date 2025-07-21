Пекин пообещал принять решительные меры на 18-й пакет санкций против России

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что послы ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. В нем объединение снизило предельную цену на российскую нефть — теперь она составляет 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60. Также ЕС полностью запретил любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».