В Омске выставят на торги арестованное здание бывшего кафе

21 июля на одной из онлайн-площадок стартовал прием заявок на участие в аукционе по продаже арестованного здания бывшего кафе «Времена года». Объект располагается по адресу: Омск, улица Чайковского, 3б.
Лот включает не только двухэтажку площадью 145 квадратных метра, но и более 420 «квадратов» земельного участка. Из открытых источников известно, что ранее имущество принадлежало бизнесмену Евгению Стафиевскому. Здание было арестовано в рамках исполпроизводства. До 2018 года здесь работал банкетный зал «Времена года».
По данным на ноябрь 2023 года, здание находилось в неудовлетворительном состоянии — с облупившимся фасадом и разбитыми стеклами. Администрация неоднократно направляла владельцу предписания об устранении нарушений.
Потенциальных покупателей предупредили об ограничениях прав на землю. Торги назначены на 21 августа.
Ранее «КП Омск» сообщила, что необычная картина местного художника ушал с торгов за 800 тысяч рублей.