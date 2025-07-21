В Омске выставят на торги арестованное здание бывшего кафе

Лот включает не только двухэтажку площадью 145 квадратных метра, но и более 420 «квадратов» земельного участка. Из открытых источников известно, что ранее имущество принадлежало бизнесмену Евгению Стафиевскому. Здание было арестовано в рамках исполпроизводства. До 2018 года здесь работал банкетный зал «Времена года».