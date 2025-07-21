Собачий карнавал пройдет в Екатеринбурге

В воскресенье, 27 июля, в парке Маяковского состоится фестиваль «Человек собаке дом» для помощи бездомным животным. Организаторы анонсируют, что мероприятие завершится полноценным карнавальным шествием с участием картонных и живых собак.
Программа фестиваля включает в себя прогулки с собаками из пяти частных приютов, бесплатные экскурсии по парку, посвященные птицам, белкам и насекомым, бесплатные мастер-классы для детей. В течение дня гостей ждут благотворительная ярмарка, полезные лекции от кинолога и ветеринара.
В 19:00 от сцены Sound Park начнется масштабное театрализованное шествие, в котором примут участие более 50 гигантских картонных собак, созданных руками горожан. Также в шествии примут участие живые питомцы и их хозяева. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому красочному мероприятию и стать частью карнавала, нарядив своих питомцев для шествия. После прохода по центральным аллеям парка всех гостей ждут зажигательные танцы с собаками.
Карнавал — это яркое событие в рамках фестиваля «Человек собаке дом», главная цель которого — поддержка бездомных животных и приютов Екатеринбурга («Зоозащита», «Лаподаи», «Сириус», «Протяни мне лапку», «Большой пес»).
На фестиваль можно принести с собой корм, лакомства или амуницию и передать волонтерам в зоне ярмарки для приютов либо купить на месте. Все желающие смогут познакомиться с собаками из приютов, чтобы найти себе нового друга.