Собачий карнавал пройдет в Екатеринбурге

В 19:00 от сцены Sound Park начнется масштабное театрализованное шествие, в котором примут участие более 50 гигантских картонных собак, созданных руками горожан. Также в шествии примут участие живые питомцы и их хозяева. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому красочному мероприятию и стать частью карнавала, нарядив своих питомцев для шествия. После прохода по центральным аллеям парка всех гостей ждут зажигательные танцы с собаками.