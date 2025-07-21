Врач Сухорукова заявила об опасности шаурмы и хот-догов в летнюю жару

Сухорукова напомнила, что до четверти отравлений летом приходится на некачественное мясо. В связи с этим врач не рекомендует покупать в жару разные фастфуды, хот-доги и шаурму. Кроме того, она призвала отказаться от покупки продуктов питания в местах несанкционированной торговли.