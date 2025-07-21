Врач Сухорукова заявила об опасности шаурмы и хот-догов в летнюю жару

Шаурму, хот-доги, пироги и салаты с майонезом опасно есть в летнюю жару из-за высокой вероятности отравления, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова.
Она напомнила, что жара способствует быстрому распространению опасных инфекций. Так, на фоне высокой температуры в продуктах чаще появляется инфекция бактериальной и вирусной этиологии. Речь идет о дизентерии, рота- и норовирусах, которые могут привести к развитию острого гастроэнтерита.
Сухорукова напомнила, что до четверти отравлений летом приходится на некачественное мясо. В связи с этим врач не рекомендует покупать в жару разные фастфуды, хот-доги и шаурму. Кроме того, она призвала отказаться от покупки продуктов питания в местах несанкционированной торговли.
Самыми опасными продуктами питания в жаркую погоду Сухорукова назвала выпечку с мясной, овощной и сырной начинками, салаты (особенно с майонезом), булочки с кремом, пирожные, торты, а также грибы и молочную продукцию, которые продаются вне магазинов.
Ранее врач Дарья Хайкина также заявила о риске отравления фастфудом в жару из-за соусов.