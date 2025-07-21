Мэр Лошкин поручил готовиться к дождям и возможным подтоплениям в Челябинске

На прошлой неделе также началась работа по сливу воды из Эстонских болот в поселке Плановый. Проведена чистка водопропускных труб на улицах Толстого и Эстонской. Эти трубы были заилены почти на 70%. Рабочие подняли и вывезли более 100 кубических метров ила. Теперь предстоит проверить, уйдет ли вода. В ином случае потребуется откачка.