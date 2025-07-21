Мэр Лошкин поручил готовиться к дождям и возможным подтоплениям в Челябинске

Мэра Челябинска Алексея Лошкина обеспокоил прогноз погоды: во второй половине недели ожидают дожди.
—Как продвигается мое поручение по строительству ливневки? — поинтересовался глава города у подчиненных во время совещания в мэрии.
Вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев сообщил, что подрядчик выполнил работу на улице 32-й годовщины Октября.
— Была проложена канализация общей протяженностью 209 метров, — уточнил Дмитрий Агеев. — Ожидаем, что данная территория более подтопляться не будет.
На прошлой неделе также началась работа по сливу воды из Эстонских болот в поселке Плановый. Проведена чистка водопропускных труб на улицах Толстого и Эстонской. Эти трубы были заилены почти на 70%. Рабочие подняли и вывезли более 100 кубических метров ила. Теперь предстоит проверить, уйдет ли вода. В ином случае потребуется откачка.
— Пока вода уходит незначительно, потому что в верхних точках не все трубы пробиты. Результат ждем, когда будет пробита последняя пробка, — объяснил Дмитрий Агеев.
Алексей Лошкин посоветовал ускорить работы.
— Поручил главам районов и профильным службам провести профилактические мероприятия по очистке водоприемных решеток от мусора и фиксировать в момент выпадения осадков места подтоплений, чтобы ликвидационные мероприятия проводить достаточно оперативно, — уточнил Алексей Лошкин.