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Мэр Лошкин поручил готовиться к дождям и возможным подтоплениям в Челябинске

В Челябинске прокладывают ливневку и пытаются осушить болота перед надвигающимися дождями.

Источник: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Мэра Челябинска Алексея Лошкина обеспокоил прогноз погоды: во второй половине недели ожидают дожди.

—Как продвигается мое поручение по строительству ливневки? — поинтересовался глава города у подчиненных во время совещания в мэрии.

Вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев сообщил, что подрядчик выполнил работу на улице 32-й годовщины Октября.

— Была проложена канализация общей протяженностью 209 метров, — уточнил Дмитрий Агеев. — Ожидаем, что данная территория более подтопляться не будет.

На прошлой неделе также началась работа по сливу воды из Эстонских болот в поселке Плановый. Проведена чистка водопропускных труб на улицах Толстого и Эстонской. Эти трубы были заилены почти на 70%. Рабочие подняли и вывезли более 100 кубических метров ила. Теперь предстоит проверить, уйдет ли вода. В ином случае потребуется откачка.

— Пока вода уходит незначительно, потому что в верхних точках не все трубы пробиты. Результат ждем, когда будет пробита последняя пробка, — объяснил Дмитрий Агеев.

Алексей Лошкин посоветовал ускорить работы.

— Поручил главам районов и профильным службам провести профилактические мероприятия по очистке водоприемных решеток от мусора и фиксировать в момент выпадения осадков места подтоплений, чтобы ликвидационные мероприятия проводить достаточно оперативно, — уточнил Алексей Лошкин.