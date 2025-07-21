Стал известен средний размер пенсии казахстанцев

Интересно, что размер базовой пенсии теперь напрямую зависит от длительности участия в пенсионной системе. Если стаж менее 10 лет, пенсионер получает минимальный размер, но с каждым дополнительным годом пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер достигается при стаже 30 и более лет.