Челябинский микрорайон Чурилово останется без воды на 24 часа

Сообщается, что на 22 июля запланированы ремонтные мероприятия на участке водопроводной сети, расположенном вблизи дома 1 по проспекту Давыдова.
«Подача воды по ряду адресов будет временно прекращена 22 июля 2025 с 00:00 до 23:59», — информирует МУП «ПОВВ».
При необходимости будет организован подвоз питьевой воды для социальных объектов.
Адреса, где во вторник не будет воды:
— улица 1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48;
— улица 2-я Эльтонская, 16-А (школа), 18, 20, 22, 22-А, 22-Б (д/с), 22-В, 23 (адм.), 24, 24-А, 26, 30, 30-А, 30-Б, 32, 34, 36, 40, 40-А, 40-Б (адм.), 42, 44, 46, 47, 48, 48-А, 49, 50, 50-А, 50-Б, 51, 53, 52 (адм.), 54 (адм.), 56, 57, 57-А, 57-Б, 58, 59 (д/с), 59-А, 59-Б, 59-В, 60, 60-А (адм.), 61, 61-А, 61-Б, 62, 63 (д/с), 63-А, 63-Б, 63-В, 65, 65-А, 67, 69, 73;
— улица Зальцмана, 8, 10, 12 (д/с), 14, 14-А (адм.), 16, 18, 20, 21 (адм.), 22, 23 (адм.), 24 (д/с), 25 строение 1 (адм.), 26, 26-А, 28, 30, 32, 34, 36, 38 (д/с), 40, 42, 44, 46, 48;
— улица Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (школа), 9 (д/с), 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 (д/с), 27, 29, 31, 33;
— поселок ОПМС-42, 1, 2, 2/2 (адм.), 3, 4, 5, 6, 8 (д/с);
— переулок 10-й Лобинский, 1, 2, 3, 3-А;
— улица Самохина, 190 (адм.);
— улица Сергея Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;
— улица Трашутина, 9, 11, 13, 16 (адм.), 17, 18 (больница), 19, 20 (больница), 20-А (адм.), 21, 22, 24, 25, 25/2 (адм.), 26 (адм.), 26/1 (адм.), 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 (адм.), 34 строение 1 (адм.), 35, 36 (адм.), 38 (адм.), 41, 43, 45 (д/с), 47, 49, 51;
— улица Тяговая, 1, 2, 12-А;
— улица Хохрякова, 21 (адм.), 28-Б (адм.), 29 (адм.), 30;
— поселок Стройгородок, 9 (адм. «Наша марка»);
— улицы Черничная, Белова, переулок Ежевичный (частный сектор).
В районах улиц 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя, в поселке Развязка возможно снижение давления воды на 50%.