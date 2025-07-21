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Главные новости 21 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 21 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 июля 2025.

В Британии планируют 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Источник: AP 2024

Лондон инициирует «50-дневную кампанию» по вооружению Киева. О старте периода интенсивной военной поддержки Украины Британия объявит 21 июля. Таким образом Лондон хочет усилить давление на Россию в период 50-дневного ультиматума, объявленного президентом США Дональдом Трампом.

Пошлины Трампа нарастили объемы поставок карбамида в США из России

Поставки в США российского карбамида, используемого в качестве удобрения, увеличились в два раза после введения пошлин для ряда стран американским президентом Дональдом Трампом. Теперь в Штаты ввозят удобрения не из Катара и Алжира, в отношении которых действуют 10% тарифы, а из России.

В Ростовской области задержаны 26 пассажирских поездов после атаки БПЛА

В Ростовской области из-за падения обломков украинского дрона на железнодорожную станцию Каменоломни произошел пожар, из-за чего задержаны 26 составов. Всего за ночь средства ПВО уничтожили и сбили 74 БПЛА над российскими регионами, из них 23 — над территорией Московского региона, 15 дронов направлялись к Москве.

Пекин отреагировал на включение компаний из КНР в пакет санкций ЕС

В министерстве коммерции КНР заявили, что включение китайских компаний в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС негативно повлияет на торговые связи Пекина и стран Евросоюза. В Китае отметили, что ограничения не имеют правовой основы и не санкционированы Совбезом ООН.

В Польше подняли авиацию на фоне якобы активности РФ на Украине

В Польше ВВС подняли в воздух самолеты и привели в состояние повышенной готовности наземные системы ПВО в период активных действий российской авиации на Украине. В польском Минобороны заявили, что таким образом обеспечивают безопасность на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

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