Главные новости 21 июля 2025 года

Поставки в США российского карбамида, используемого в качестве удобрения, увеличились в два раза после введения пошлин для ряда стран американским президентом Дональдом Трампом. Теперь в Штаты ввозят удобрения не из Катара и Алжира, в отношении которых действуют 10% тарифы, а из России.