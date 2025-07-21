Россиянам объяснили, почему на многие лекарства для похудения нужен рецепт

Эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Ольга Пьяных в беседе с «Российской газетой» объяснила, что для покупки большинства современных препаратов для лечения избыточного веса и ожирения требуется рецепт врача из-за того, что у таких средств есть показания и противопоказания, и к тому же принимать их нужно под медицинским наблюдением.
Как заметила собеседница издания, по этой же причине не всем подходят модные сегодня препараты для желающих похудеть с действующем веществом «семаглутид». Пьяных обратила внимание на то, что эти средства, в первую очередь, назначаются для контроля диабета 2 типа и у них много побочных эффектов, среди которых тошнота, рвота и диарея, а также более серьезные осложнения, в частности, проблемы с желчным пузырем.
По словам специалиста, лекарства для похудения назначают, когда ожирение связано с гормональными нарушениями или другими недугами, а также в том случае, если не помогает изменение образа жизни. Кроме того, она подчеркнула, что медикаментозное лечение необходимо при высоком риске осложнений ожирения или уже их наличии.
Пьяных указала, что в большинстве случаев можно сбросить вес без применения лекарственных средств, но для этого необходимы сбалансированное питание с дефицитом калорий, регулярная физическая активность, нормализация сна и защита от стресса. Эндокринолог добавила, что важно создать устойчивые привычки, а не прибегать к краткосрочным диетам.
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