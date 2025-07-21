Россиянам объяснили, почему на многие лекарства для похудения нужен рецепт

Как заметила собеседница издания, по этой же причине не всем подходят модные сегодня препараты для желающих похудеть с действующем веществом «семаглутид». Пьяных обратила внимание на то, что эти средства, в первую очередь, назначаются для контроля диабета 2 типа и у них много побочных эффектов, среди которых тошнота, рвота и диарея, а также более серьезные осложнения, в частности, проблемы с желчным пузырем.