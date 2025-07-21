Приморские школы и детсады готовят к новому учебному году

В Приморском крае активно идет подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. В рамках федеральных и региональных программ ремонтируют 61 школу и детский сад, а общий объем финансирования превысил 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр образования региона Эльвира Шамонова на совещании у губернатора Олега Кожемяко.
Средства направлены не только на ремонт, но и на оснащение классов, закупку учебников, а также доплаты педагогам. К 18 августа все учреждения должны пройти проверку специальных комиссий, которые оценят готовность зданий, транспортную доступность и соответствие образовательным стандартам.
Особое внимание уделяют школьным автобусам: в новом учебном году на маршруты выйдут 416 единиц транспорта, а еще 40 поступят в край в ближайшее время. Кроме того, в этом году в школы и детсады Приморья трудоустроят 83 молодых специалиста.
Губернатор поручил муниципалитетам усилить контроль за сроками ремонтов и оформлением школ. Результаты проверок станут известны в конце августа.