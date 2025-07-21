Приморские школы и детсады готовят к новому учебному году

Особое внимание уделяют школьным автобусам: в новом учебном году на маршруты выйдут 416 единиц транспорта, а еще 40 поступят в край в ближайшее время. Кроме того, в этом году в школы и детсады Приморья трудоустроят 83 молодых специалиста.