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Приморские школы и детсады готовят к новому учебному году

На ремонты и оснащение направлено более 2,5 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае активно идет подготовка образовательных учреждений к началу учебного года. В рамках федеральных и региональных программ ремонтируют 61 школу и детский сад, а общий объем финансирования превысил 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр образования региона Эльвира Шамонова на совещании у губернатора Олега Кожемяко.

Средства направлены не только на ремонт, но и на оснащение классов, закупку учебников, а также доплаты педагогам. К 18 августа все учреждения должны пройти проверку специальных комиссий, которые оценят готовность зданий, транспортную доступность и соответствие образовательным стандартам.

Особое внимание уделяют школьным автобусам: в новом учебном году на маршруты выйдут 416 единиц транспорта, а еще 40 поступят в край в ближайшее время. Кроме того, в этом году в школы и детсады Приморья трудоустроят 83 молодых специалиста.

Губернатор поручил муниципалитетам усилить контроль за сроками ремонтов и оформлением школ. Результаты проверок станут известны в конце августа.