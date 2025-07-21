В Британии на акции протеста против мигрантов полицию закидали бутылками

В Великобритании в ходе протестной акции против нелегальной миграции митингующие забросали машины полиции дымовыми шашками и бутылками. Об этом сообщает Evening Standard.
Издание отмечает, что это уже третья акция протеста у отеля в Эссексе, где якобы проживают лица, попросившие об убежище. В полицейские автомобили бросают бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки.
Один человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов, говорится в статье.
Митингующие использовали пиротехнику, в частности, файеры синего и красного цветов. Многие из них держали в руках транспаранты с требованиями депортации преступников-иностранцев.
В местном отделении полиции заявили о наличии плана по поддержанию правопорядка и предупредили о возможных задержаниях протестующих, скрывающих свои лица под масками.
Ранее сообщалось, что семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый протест в Киеве.