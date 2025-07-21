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В Британии на акции протеста против мигрантов полицию закидали бутылками

На акции протеста в Великобритании задержали одного человека.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании в ходе протестной акции против нелегальной миграции митингующие забросали машины полиции дымовыми шашками и бутылками. Об этом сообщает Evening Standard.

Издание отмечает, что это уже третья акция протеста у отеля в Эссексе, где якобы проживают лица, попросившие об убежище. В полицейские автомобили бросают бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки.

Один человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов, говорится в статье.

Митингующие использовали пиротехнику, в частности, файеры синего и красного цветов. Многие из них держали в руках транспаранты с требованиями депортации преступников-иностранцев.

В местном отделении полиции заявили о наличии плана по поддержанию правопорядка и предупредили о возможных задержаниях протестующих, скрывающих свои лица под масками.

Ранее сообщалось, что семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый протест в Киеве.