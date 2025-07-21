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В Самарской области ожидается дождь с сильной грозой 21 июля

По информации Приволжского УГМС, 21 июля в регионе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами.

По информации Приволжского УГМС, 21 июля в регионе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха днём достигнет +30°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +14°C. Ветер усилится до 7−12 м/с, с порывами во время грозы. Непогода сохранится и в тёмное время суток.

Метеорологи отмечают, что жаркая погода будет сопровождаться дождливыми периодами.

Ранее же мы писали о том, что синоптики обещали в Самарской области жару до +32 градусов 21−23 июля.

Также мы рассказывали где купаться в Самаре в 2025 году — лучшие пляжи города и заволги.

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