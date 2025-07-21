Порт в Унгенах превзошел Джурджулештский порт по грузообороту

«Это распределение подчеркивает критически важную роль порта Унгены как ключевого логистического центра страны. Что касается порта Джурджулешты, то несмотря на свою более скромную долю в товаропотоке, он все же играет важную роль в диверсификации торговых маршрутов и обеспечении доступа коммерсантов к речным путям», — отметил Рижа.