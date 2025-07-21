Порт в Унгенах превзошел Джурджулештский порт по грузообороту

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Общий грузооборот молдавских портов в первом полугодии 2025 превысил 1 млн тонн. На долю порта (речного причала для барж) в Унгенах пришлось 792,7 тысяч тонн, порта в Джурджулешть — 282,3 тысяч тонн.
Как утверждает эксперт в агромаркетинге Юрий Рижа, в структуре портовой перевалки грузов 54% приходится на экспортные, 46% — на импортные товаропотоки.
Доля порта Унгень в экспорте — 77%, в импорте — 70%, а порта Джурджулешть — 23% и 30% соответственно.
«Это распределение подчеркивает критически важную роль порта Унгены как ключевого логистического центра страны. Что касается порта Джурджулешты, то несмотря на свою более скромную долю в товаропотоке, он все же играет важную роль в диверсификации торговых маршрутов и обеспечении доступа коммерсантов к речным путям», — отметил Рижа.
Порт Унгены — основной канал для экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы, а также металлолома и растительного масла. В то же время порт Джурджулешть, помимо зерновых, осуществляет экспорт рапса, живых животных и ячменя.
Эта дифференциация в структуре экспорта между портами может указывать на специализацию каждого из них в зависимости от доступных логистических путей и типов обслуживаемых грузов.
Порт Унгень также является основным получателем дизеля, удобрений, угля, бензина и других товаров, тогда как порт Джурджулешть играет ключевую роль в импорте гравия, соли, соды и других специфических грузов. Важно учесть, что импорт гравия распределен почти поровну между двумя портами Молдовы.