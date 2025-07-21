В Южной Корее из-за наводнения погибли 18 человек, ещё 9 пропали

В Южной Корее из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли не менее 18 человек, ещё 9 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило правительство страны.
Известно, что наиболее серьёзная ситуация сложилась в уездах Санчхон провинции Кёнсан-Намдо, Капхён провинции Кёнгидо и городе Сосан провинции Чхунчхон-Намдо.
Более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Страховые компании уже получили свыше 4,2 тысячи заявок на компенсацию ущерба.
Хотя дожди продолжают идти на значительной территории страны, их интенсивность постепенно снижается. Власти снизили уровень опасности с высшего до среднего.
Недавно агентство Reuters сообщило, что на прошлой неделе Южная Корея пострадала от сильных дождей. Они привели к разрушительным последствиям на большей части территории страны. Особенно сильно пострадали сельскохозяйственные регионы.