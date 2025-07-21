На смену китайским и узбекским бахчевым: во Владивостоке продают приморские арбузы

Из-за теплой весны и жаркого начала лета в Приморье раньше сезона наступила арбузная пора. Если до недавнего времени на прилавках в изобилии были китайские и узбекские бахчевые, то сейчас появились и арбузы приморских производителей, сообщает ИА PrimaMedia.
Одним из самых популярных мест для овощей, фруктов и ягод является рынок на Спортивной. Здесь они немного дешевле, чем в других торговых точках, и залежалого товара нет.
Арбузы, которые растут недалеко от Спасска-Дальнего, начинают предлагать из фургона рядом с остановкой трамвая «Стадион». Стоимость больших ягод — 60 рублей за килограмм. На импровизированном прилавке разрезан один арбуз — он ярко-красный и на вид сахарный.
«Берите, не пожалеете. Все сладкие, вкусные», — говорит продавец. Когда начинаешь смотреть, пытаться стучать по арбузу, определить «девочку» или «мальчика», говорит, что все эти способы — ерунда.
Также на Спортивной предлагают арбузы из Черниговки по 80 рублей, из села Анненка (Спасский район) по 75 рублей за килограмм. Есть цена пониже — арбузы из Спасского района по 70 рублей за килограмм.
Отметим, что в прошлом году стоимость была приблизительно такая же. Минимальная стоимость арбуза из Приморья начиналась с 60 рублей за килограмм.
Узбекские же арбузы и дыни подешевели. Если по городу их стоимость еще около 100 рублей за килограмм, то на Спортивной можно найти по 50 рублей. Дыни также подешевели — их минимальная цена 100 рублей за кило.
Напомним, ранее во Владивостоке появились узбекские и китайские арбузы. В различных торговых точках их цена колебалась от 65 до 100 рублей за кг. Дыни в основном желтые предлагали в среднем по 150 рублей за кг.