На смену китайским и узбекским бахчевым: во Владивостоке продают приморские арбузы

Из-за теплой весны и жаркого начала лета в Приморье раньше сезона наступила арбузная пора. Если до недавнего времени на прилавках в изобилии были китайские и узбекские бахчевые, то сейчас появились и арбузы приморских производителей, сообщает ИА PrimaMedia.