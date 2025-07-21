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В Ростовской области сбили 12 БПЛА в ночь на понедельник

В трех городах Ростовской области отразили атаку дронов в ночь на 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в период с 23:20 воскресенья по 7:00 понедельника, 21 июля, была отражена атака дронов. Всего в регионе было сбито 12 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего по стране за этот промежуток времени было перехвачено и уничтожено дежурными средствами ПВО 74 беспилотника самолетного типа.

23 дрона уничтожили над Московским регионом, из них 15 летели на столицу. 14 БПЛА сбили над Курской, 12 — над Ростовской, по 10 дронов — над Брянской и Калужской областями, четыре беспилотника перехватили над Тульской и один — над Липецкой областями.

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