В Ростовской области сбили 12 БПЛА в ночь на понедельник

В Ростовской области в период с 23:20 воскресенья по 7:00 понедельника, 21 июля, была отражена атака дронов. Всего в регионе было сбито 12 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего по стране за этот промежуток времени было перехвачено и уничтожено дежурными средствами ПВО 74 беспилотника самолетного типа.
23 дрона уничтожили над Московским регионом, из них 15 летели на столицу. 14 БПЛА сбили над Курской, 12 — над Ростовской, по 10 дронов — над Брянской и Калужской областями, четыре беспилотника перехватили над Тульской и один — над Липецкой областями.
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